Tinerii care frecventeaza salile de fitness ar putea ajunge dupa gratii! O propunere legislativa agita spiritele in mediul online

Dupa propunerea de modificare a Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, dezbatuta deja in fata Camerei Deputatilor din Romania, mai multe ONG-uri au transmis multiple argumente in sensul respingerii acestei propuneri de modificare a Legii nr. 104/2008.

"Propunerea legislativa va conduce la aparitia unor potentiale abuzuri in ceea ce priveste sistemul sanctionator aplicabil in privinta folosirii substantelor dopante. Este adevarat ca la nivel mondial se doreste promovarea unei competitii corecte in sportul de performanta prin interzicerea administrarii unor substante dopante menite sa sporeasca performanta sportivilor. In acest context, la nivel national, exista in vigoare Legea nr. 104/2008, al carei scop este prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante cu grad de mare risc si in conformitate cu aceasta lege, distinctia dintre sportivul de performanta si cel care practica sportul in mod recreativ a devenit una si asa destul de fragila, pentru ca orice persoana, nu doar sportivul de performanta este pasibila de raspundere in urma procurarii, cumpararii sau detinerii asa numitelor substante cu grad mare de risc", au transmis asociatiile.

De asemenea, reprezentantii asociatiilor au precizat ca propunerea nu are o explicatie. "Propunerea de modificare a Legii nr. 104/2008 nu are la baza o fundamentare stiintifica sau vreun studiu de caz, referinta sau statistica care sa demonstreze asa-zisele «urmari grave» sau «letale», cauzate de consumul substantelor dopante. Nu exista niciun raport oficial al unui grup de specialisti din cadrul unei autoritati a statului din care sa rezulte efectele negative ale substantelor asupra organismului uman si in acest caz s-ar fi impus aprecierea DOZAJULUI care poate provoca aceste reactii, sau care este categoria de varsta ce ar putea sa fie afectata de consumul acestor substante. Aceasta denumire generala de «substante dopante» include o lista intreaga de plante, medicamente, suplimente si narcotice si conform Legii nr. 104/2008, faptele savarsite in legatura cu aceste substante se pedepsesc prin aplicarea unor amenzi drastice, fiind calificate drept «contraventii», iar «consumul» acestor substante nu este pedepsit, insa, ca urmare a propunerii initiata de grupul parlamentar P.S.D - aceste aspecte se vor schimba in mod radical si «Consumul», «indemnul de consum» si chiar «tentativa de consum» SE VOR PEDEPSI PENAL", au mai transmis asociatiile care sunt impotriva acestor modificari.

Sportivii pot ajunge la puscarie?

Membrii mai multor asociatii spun ca tinerii pot ajunge la penitenciar: "Prin aceste modificari legislative se urmareste pedepsirea celor ce practica sportul si in sistem recreativ cu ani grei de inchisoare, desi aceste persoane consuma aceste substante fara sa aiba vreo legatura cu sportul de performanta si fara sa participe la vreo competitie. Acesta este si cazul tinerilor care frecventeaza salile de sport in scop recreativ sau pentru a-si intensifica efectele antrenamentelor si folosesc astfel de substante categorisite drept «substante dopante» de lege, alaturi de alte suplimente alimentare, produse farmaceutice, proteine si aminoacizi. Subiectii activi ai acestor infractiuni incriminate de legea nr. 104/2008 in urma modificarilor propuse sunt tineri care practica sportul recreativ, dar si sportivii de performanta, antrenorii acestora si chiar PACIENTII CU MALADII GRAVE ALE SISTEMULUI ENDOCRIN, REPRODUCTIV, HEMATOLOGIC SAU OSTEO-ARTICULAR. Alaturi de aceste categorii de subiecti activi ai acestor noi fapte incriminate ca si infractiuni se regasesc si medicii si farmacistii care vor favoriza in vreun mod obtinerea si consumul unor substante dopante identificate in Anexa Legii nr. 104/2008 in urma modificarilor propuse. Conform art. 13 din amendamentul propus de P.I.C.C.J - D.I.I.C.O.T pasibili de pedeapsa vor fi si parintii acestor tineri daca mijloacele banesti cu care au fost procurate aceste substante dopante provin de la acestia".

Membrii asociatiilor spun ca aceste substante se afla in anumite medicamente. "Se pune problema apararii dreptului la viata si la ocrotirea sanatatii cata vreme cateva din aceste substante considerate «dopante» se afla in compozitia unor medicamente prescrise in maladii ale sistemului endocrin, reproducator, hematologic, osteo-articular, cum ar fi disfunctia ovariana anovulatorie, amenoreea postcontraceptiva, hiperplazia prostatica, oligospermia, eunocoidismul, nedezvoltarea organelor genitale, hiperplazia glandei tiroide, tireotoxicoza, dereglarile sintezei proteinelor, hipotiroidismul, hipogonadismul, hipopituitarismul, oligominoreea, anemia hipo si aplastica, amenoreea secundara de diversa origine, galactoreea de origine netumorala, osteoporoza determinata de insuficienta androgenica, hiperestrogenemie, endometrioza si lista poate continua. Multe din aceste medicamente pentru tratamentul bolilor enumerate cu titlu exemplificativ nu se gasesc in CANAMED (Catalogul national al preturilor la medicamentele de uz uman eliberate cu prescriptie medicala, autorizate de punere pe piata - n.r.) - Romania si multi pacienti sunt nevoiti sa si le procure de peste hotare, insa conform modificarilor propuse de P.S.D - toti acesti pacienti care isi procura aceste medicamente sunt pasibili de raspundere penala. In mod total abuziva este si prevederea conform careia, daca se admite propunerea de modificare a legii 104/2008, este si confiscarea mijlocului de transport folosit pentru a transporta aceste medicamente. Cu alte cuvinte, daca acesti pacienti sau daca persoanele care practica sport in scop recreativ, dar folosesc aceste substante, folosesc masina personala pentru transport, aceasta masina se va confisca de catre stat ca fiind mijloc prin intermediul caruia s-a savarsit infractiunea", mai spun reprezentantii ONG-urilor.