Traian Basescu, in Senat: Academia lui Gabriel Oprea va fi desfiintata!

Senatul a adoptat propunerea legislativa pentru abrogarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale. Legea a fost initiata de Traian Basescu, cel care a explicat ca aceasta Academie este doar o sinecura pentru baietii smecheri.

Legea a fost adoptata cu 98 de voturi pentru, 2 impotriva si o abtinere. "Am lansat aceasta initiativa legislativla costatand inutilitatea unei inst., care nu are decat un statut de Academie clientelara. Are un nume extrem de pompos si, mai ales, ca a facut din niste oameni care au urmat cursurile acestei academii, fie ei si profesori universitari, toti au devenit niste academicieni. Vreau sa stiti ca indicele de consacrare academica a fost adoptat si de sistemul romanesc. Situatia la Academia de Stiintte ale Securitatii Nationale este una aberanta. Am sa-i spun indice H, ca sa nu mai chinui. Spre exemplu, domnul Dan Mihalache, academicianul nostru de la Londra acest indice este zero.

Cel mai mare indice de la aceasta Academie il are Curaj Adrian, fost ministru, dar niciun element nu este pe domeniul acesta de studii, este de domeniul sau de expertiza. Aceasta Academie este doar o sinecura, care prin relatii isi propulseaza generalii in invatamantul civil. Romania are suficient invatamant militar, ca sa ne mai trebuiasca si poluarea invatamantului civil, care orium este plin de plagiate. Fac un apel la dumneavoastra, prin vot sa desfiintam o sinecura pentru niste clienti ai sistemului de invatamant militar", a declarat Traian Basescu.