Un important istoric austriac îi face portretul lui Dragnea: politician foarte palid, fără culoare

Faptul ca Laura Kovesi este perceputa ca o icoana care lupta contra regimului lui Dragnea, putin important pentru Bruxelles si Berlin, este un lucru pozitiv, crede istoricul austriac Oliver Jens Schmitt, presedinte al Sectiei de Istorie a Academiei Austriece de Stiinte, intr-un interviu acordat Ziare.com.

Oliver Jens Schmitt, autorul unei recente biografii a lui Corneliu Zelea Codreanu, aparuta la Editura Humanitas, vorbeste despre Romania asumat, cu o luciditate lipsita de patos. O Romanie care implineste un secol de unitate, dar care a trecut prin cateva experiente greu de indurat, de la derapajele din interbelic la dictatura comunista si pana la experientele ultimilor ani, in care vede o revenire la putere a postcomunistilor.

Ce e de facut ca ne punem iarasi pe drumul drept si sa avem o voce europeana? In primul rand, spune Schmitt, Romania are nevoie de opozitie politica, asa cum a fost opozitia transilvana facuta de Maniu. Mai apoi, are nevoie de politicieni semnificativi in Europa, asa cum spune ca Liviu Dragnea nu este, pentru ca e un politician "modest", lipsit de ideologie.

"Cred ca doamna Kovesi este importanta nu numai ca actor in viata judiciara, dar ca un fel de icoana, un personaj anti-Dragnea. Cred ca ceea ce e foarte primejdios in perceptia Europei Orientale este aceasta idee ca tari ca acestea sunt un pustiu, o mare stepa. Dragnea e un politican foarte palid, fara nicio culoare. In perceptia occidentala, exista aceasta prejudecata ca aceste tari din regiune nu ofera nimic, ca sunt o pustie intelectuala, o masa amorfa", spune istoricul.