Viorica Dăncilă în Parlamentul European: "Nu am venit să dau socoteală!"

Premierul Viorica Dăncilă participă, astăzi, în Parlamentul European, la o dezbatere privind respectarea statului de drept din România, într-o sesiune plenară care va avea loc la Strasbourg. Premierul a spus, în discursul său, că nu a venit să dea socoteală în Parlamentul European, şi a mai punctat: "Nu interziceți României ceea ce este permis în alte state. Vrem să vă fim parteneri, dar vrem să vă fim parteneri egali".

Viorica Dăncilă a spus de la tribuna Parlamentului European că nu a venit să dea socoteală, ci din respect pentru Parlamentul European. (...) "Este legitim să ne întrebăm în ce fel i-a apărat MCV pe români în încălcarea drepturilor lor. Nu am văzut nimic despre protocoalele secrete în MCV, despre încălcarea drepturilor cetățenilor, nu se vede cum erau șantajați martorii, cum erau făcute interceptările. Cer oficial să ni se spună cine a furnizat datele și a redactat rapoartele MCV și a omis aceste realități de neconceput în UE. V-am informat pe toți despre abuzurile din România de acum nu se va mai putea vorbi despre justiția din România fără să se discute și despre aceste lucruri. Puneți-vă aceste întrebări înainte de a ridica piatra. Este acuzată jandarmeria pentru că a intervenit împotriva unor manifestanți violenți. Nu pot accepta ca jandarmeria să fie acuzată. Trebuie sa facem o justiţie pentru ceteteni, de la cetateni trebuie sa facem o discutie. Daca suntem sinceri, de la aceste abuzuri grave trebuie sa mergem, pentru ca ele au loc pe teritoriul UE. În ultimii ani, 3000 de magistraţi au avut dosare cercetate de DNA(...) Nu am văzut aceeaşi poziţie faţă de mitingul de la Bruxelles. Va cer următoul lucru: nu interziceţi în România ce este permis în celelalte ţări"", a spus Dăncilă.

Frans Timmermans, prim vicepreşedintele Comisiei Europene, a spus cu puţin timp înainte de luare de cuvât a Vioricăi Dăncilă. "Aş vrea să fac un scurt invntar despre ce se întâmplă în România. Cele trei legi ale Justiţiei. Aceste legi au fost amendante de Parlamentul European. Ce este clar este ca Parlamentul României nu răspunde la comenzile şi recomandările primite. In ce priveste proceduara de evaluare a DNA, as vrea sa spun ca activitatea DNA a fost motivul pentru care recomandarea MCV a fost una pozitiva. Urmărim situatia din Romania cu ingrijorare, am vazut progrese substanţiela în trecut, dar se pot fac Comisia va fi gata sa sustina autorităţile din Romania"