1 Aprilie, Ziua pacalelilor - De la festivalul Hilaria din Antichitate la glume elaborate din epoca moderna

Ziua păcălelilor, sărbătorită în fiecare an pe 1 aprilie, inspirat de festivalul Hilaria din Antichitate, a devenit un fenomen în epoca modernă la care participă oameni de pe tot globul, dar şi mass-media. Originea acestei zile celebrate de mai multe secole în diverse culturi este controversată şi învăluită în mister. Istoricii au asociat ziua păcălelilor cu festivaluri din Antichitate, precum "Hilaria", celebrat în Roma, la sfârşitul lunii martie, în timpul căruia participanţii se deghizau şi purtau costume fanteziste. Există şi speculaţii potrivit cărora Ziua păcălelilor ar fi fost asociată cu echinocţiul de primăvară (sau vernal) sau cu prima zi de primăvară din emisfera nordică, când vremea este înşelătoare. Potrivit unei alte ipoteze, care este intens vehiculată, tradiţia păcălelilor ar fi început abia în secolul al XVI-lea. În 1564, regele francez Charles al IX-lea a a decis să renunţe la calendarul iulian şi să treacă la cel gregorian, în urma Conciliului din Trent din anul anterior, care stipula că Anul Nou trebuie să înceapă la 1 ianuarie. Această schimbare a decalat şi schimburile de cadouri care însoţesc trecerea dintre ani. Pentru a întreţine dubiile legate de "adevărata" dată de începere a noului an, anumite persoane au continuat să ofere cadouri pe 1 aprilie. Odată cu trecerea timpului, micile cadouri din aprilie s-au transformat în cadouri amuzante, în glume, apoi în veritabile stratageme pentru păcălirea rudelor şi a prietenilor. În Franţa, farsele sunt cunoscute sub numele de "poisson d'avril" ("peşte de ...