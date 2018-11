10 alimente pe care trebuie sa le consumam pentru a ne simti fericiti cu adevarat

Alimente fericire google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Stresul, oboseala si rutina zilnica ne lovesc fizic si emotional pe majoritatea dintre noi. Doctorii recomanda cateva alimente care ne vor veni in ajutor pentru imbunatatirea starii de spirit. toate lucruruile acestea, cine nu doreste sa experimenteze aceasta combinatie de stabilitate mentala si fizica in zilele noastre? Pentru a beneficia si tu de aceasta stare buna pe care toata lumea si-o doreste trebuie sa stii ca este nevoie de asimiliarea unor nutrient si ingredient active precum triptofan, teobromina, vitaminele B, magneziu, tirozina, fosfor, seleniu Vreti sa stiti cum puteti face asta? Includeti aceste alimente dieta dvs zilnica si in cosul de cumparaturi: 1. Apa minerala naturala ...