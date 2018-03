10 lucruri care vor convinge pe oricine ca Dumnezeu exista!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se spune ca, daca esti ateu, deja ai o convingere, asa ca nu mai poti fi determinat sa crezi in Dumnezeu. Dar asta nu inseamna ca preotii nu pot sa gaseasca motivele cele mai bune care sa dovedeasca faptul ca Dumnezeu exista. Le poti contrazice? Parintele Eugen Tanasescu de la Arhiepiscopia Tomisului este cunoscut pentru felul in care duce cuvantul Bisericii in media. El insusi blogger si manager al postului de Radio Dobrogea, preotul a raspuns invitatiei echipei „Adevarul” de a gasi zece motive care justifica existenta Domnului. 1. „Absolutul exista deja in mine” Primul argument este cel asa-numit al contingentei. Parintele Tanasescu spune ca el „pleaca de la observarea raportului dintre limite ...