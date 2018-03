10 semne ca ai probleme cu TIROIDA și ce poți face pentru asta

ShareTweet Se estimează că un procent tot mai mare de oameni au probleme cu tiroida si cei mai multi nu stiu de aceste probleme. 90% din toate dezechilibrele tiroidiene sunt reprezentate de hipotiroidism. Hipotiroidismul consta in deficienta hormonilor tiroidieni. Tiroida, o glanda in forma de fluture la baza gatului, este glanda principala a metabolismului. Deficitul hormonilor tiroidieni afecteaza toate sistemele organismului. Aici sunt 10 semne in cazul unei hipotiroidii: 1. Simti oboseala după un somn de 8 până la 10 ore pe noapte sau ai nevoie de un somn si in timpul zilei. 2. Cresterea in greutate sau incapacitatea de a pierde in greutate. 3. Probleme cu starea de spirit, cum ar fi modificări ale dispozitiei, anxietate sau depresie. 4. Dezechilibre hormonale cum ar fi sindromul premenstrual, ciclu neregulat, infertilitate si inapetenta sexuala. 5. Dureri musculare, dureri articulare, sindromul de tunel carpian sau tendinita. 6. Mâini si picioare reci, senzatie de frig atunci când altii nu simt. 7. Pielea uscata sau crapata, unghii fragile si caderea excesiva a parului. 8. Constipatie. 9. Probleme mentale cum ar fi senzatia de ceată pe creier, deficit de concentrare sau memorie slabă. 10. Gât umflat, sforait sau voce răgușită. Ce puteti face pentru a îmbunătăti functia tiroidiană 1. Asigurati-vă că luati multivitamine de înaltă calitate cu iod, zinc, seleniu, fier, vitamina D si vitamina B. 2. Ia suplimente cu tirozină si iod pentru a ajuta conversia FT4 la FT3. 3. Scoate glutenul din alimentatie! Daca ai lui Hashimoto, renunta complet la cereale si leguminoase. 4. Controleaza stresul si glandele suprarenale. Glandele suprarenale si tiroida lucreaza impreuna. Se recomanda yoga si plante adaptogene care sustine glandele suprarenale pentru a face fată stresului. 5. Dormi de la 8 la 10 ore pe noapte. 6. Elimina plombele de amalgam la stomatolog. 7. Atentie cu legumele din familia crucifere (varza, brocoli, conopida, gulia, varza de Bruxelles). Ele contin anumite substante, tiocianati, care blocheaza preluarea iodului de catre tiroida. 8. Elimina fluorul, bromura si clorul din dieta si mediu. 9. Imbunatateste functiile digestive. Un sistem digestiv ce functionează corect este esential pentru o sănătate bună. 10. Găseste un medic naturist care sa-ti faca analizele si sa gasesca cauza dezechilibrului tiroidian. Sursa – suntsanatos.ro ShareTweet