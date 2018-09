10 semne prin care organismul tau te avertizeaza ca il neglijezi

Unghii crapate google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Corpul uman este conceput absolut excelent. In organism se petrec, in acelasi timp, un numar incredibil de procese, iar in cazul in care apare o problema, vei simti niste simptome neobisnuite, pe care, daca le vei cunoaste vei putea evita o multime de afectiuni. 1. Piele uscata: Organismul tau are insuficienta de vitamina E. Pentru a-ti suplini norma include in regimul tau alimentar nuci, peste gras si ulei vegetal. 2. Parul si unghiile fragile: Aceste simptome dau dovada de lipsa de vitamina B si calciu. Consuma fasle si cereale integrale. 3. Sangerearea gingiilor: Sangerarea gingiilor semnifica lipsa de vitamina C. Consuma cat mai des ceapa, usturoi, fructe si legume. 4. Insomnie si irascibilit ...