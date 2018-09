10ani #CrizaEconomica - Cele mai importante 10 informatii de retinut despre Lehman Brothers

Un avion Tarom a aterizat de urgență sâmbătă, 15 septembrie, la Istanbul, după ce un motor s-a defectat în aer. După ce s-au ridicat de la sol, unul dintre motoare a cedat, iar călătorii au auzit o bubuitură sub o aripă. Din fericire, pilotul a reușit să aducă aeronava, în siguranță la sol. UPDATE 19:45 […] The post Exclusiv | Un avion Tarom a aterizat de urgență la Istanbul, după ce un motor s-a defectat în aer! Pasagerii se tem pentru viața lor appeared first on Cancan.ro.