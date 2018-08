11 lucruri la care trebuie sa te uiti atunci cand iti cumperi o masina la mana a doua

Masina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Am scris in nenumarate randuri articole menite sa te scape de tepe, despre lucrurile la care sa fii atent la masinile folosite, despre tepele care se dau si despre actele false cu care se comercializeaza unele automobile puse la vanzare in targuri sau online. Acum iti povestim noile amanunte pe care trebuie sa le iei in considerare cand vrei un automobil la mana a doua, asa cum ne sfatuieste un samsar. Anuntul la prima vedere Daca vrem sa cumparam o masina gasita intr-un anunt online, cea mai buna impresie despre masina in sine ne-o putem face citind anuntul si fiind atenti la cateva detalii din el. De exemplu, ne uitam la poze si comparam ce vedem cu dotarile enumerate. Daca in anunt este mentionata clima dig ...