11 octombrie, sarbatoare importanta in randul credinciosilor. Ce sfant este praznuit

Sarbatoare 2018 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe data de 11 octombrie, este praznuit Sfantul Apostol Filip. Sfantul Filip este unul din cei sapte diaconi si s-a nascut in Cezareea Palestinei. Impreuna cu Sfantul Arhidiacon Stefan s-au numarat intre cei sapte diaconi alesi de catre Sfintii Apostoli. Citeste si: Dovada suprema ca Sfanta Parascheva este iubita! Aceasta familie a gasit poate cele mai frumoase gesturi pentru a-i multumi Cuvioasei In vremea prigoanei asupra crestinilor pornite la Ierusalim, Sfantul Filip s-a stabilit in Samaria, unde a predicat cuvantul lui Hristos. Tot aici, a infaptuit mai multe minuni, scrie crestinortodox.ro. Sfantul Filip este cel care l-a botezat pe Simon Magul si pe eunucul Candachiei, Regina Etiopiei. A ...