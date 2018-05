11 reguli alimentare ca sa reduci inflamatiile din corp

Reguli alimentare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca scopul tau este sa ai o alimentatie care sa-ti mentina sanatatea pe termen lung, atunci reducerea inflamatiei este cruciala. Inflamatia in corp poate cauza ori contribui in cazul multor afectiuni inclusiv osteoartrita, artrita reumatoida, boli ale inimii, Alzheimer, Parkinson si chiar cancer. Tocmai de aceea, medicii au inceput sa le recomande pacientilor sa aiba o dieta concentrata pe principiile antiinflamatorii. In plus, multe persoane care au inceput sa manace asa au raportat o scadere in greutate. Iata, asadar, care sunt principiile pe care oricine ar trebui sa le includa pentru o sanatate optima. Consuma cel putin 25 grame de fibre pe zi O dieta bogata in fibre ajuta la reducerea infl ...