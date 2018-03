Alimente antiinflamatorii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inflamatia este o functie importanta a sistemului imunitar. Insa atunci cand este scapata de sub control poate cauza probleme serioase. Inflamatia este legata de afectiuni grave precum Alzheimer, artrita, cancer, diabet, boli de inima, semne ale imbatranirii. Vestea buna este ca o multime de alimente au proprietati antiinflamatorii. Antioxidantii din ele protejeaza celulele de radicalii liberi si impiedica o supra inflamare in corp. Iata, prin urmare, 12 alimente cu proprietati antiinflamatorii. Sfecla rosie Este un aliment care are in componenta antioxidanti cu puternice proprietati antiinflamatori. Sfecla iti poate ridica nivelul energetic si scadea tensiunea arteriala. S-a demonstrat c ...