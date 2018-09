Bolile renale nu sunt deloc rare, au cauze diverse si determina complicatii care afecteaza starea generala a sanatatii. Nu prezinta simptome specifice, cel putin in primele stadii, dar pot fi detectate usor, prin niste teste simple, necostisitoare, nedureroase. Mai important, chiar daca uneori nu pot fi complet vindecate, evolutia lor poate fi tinuta sub control. […] Articolul 12 analize medicale pentru diagnosticul bolilor renale apare prima dată în AM Press.