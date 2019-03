12 copii si 10 femei, ucisi in bombardamentele din Yemen, in 48 de ore (ONU)

Un număr de 12 copii şi 10 femei au fost ucişi în ultimele două zile în Yemen în bombardamente care au lovit case ale civililor în provincia Hajjah, la nord-vest de capitala Sanaa, a anunţat luni ONU, potrivit unui comunicat, relatează AFP preluată de Agerpres.

În plus, aceste lovituri împotriva districtului Kouchar s-au soldat cu aproximativ 30 de răniţi, între care 14 copii cu vârste de la un an la 18 ani. Unii dintre răniţi au fost transferaţi la spitale din Sanaa.Biroul ONU pentru probleme umanitare nu a precizat autorul acestor bombardamente, dar rebelii houthis au acuzat coaliţia militară condusă de Arabia Saudită care intervine în războiul din Yemen în sprijinul forţelor pro-guvernamentale.Unele zone din provincia Hajjah se află sub controlul forţelor guvernamentale yemenite, în timp ce altele, cum ar fi districtul Kouchar, sunt controlate de rebeli.Conflictul din Yemen, cea mai săracă ţară din Peninsula Arabică, s-a soldat cu aproximativ 10.000 de morţi, între care 2.200 de copii, de când o coaliţie militară condusă de Arabia Saudită a intervenit în 2015 pentru a sprijini guvernul yemenit, potrivit unui bilanţ parţial al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).