12 simptome ale deficitului de vitamina D

Deficit de vitamina D google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Te simti obosit/a? Ai un sistem imunitar slabit? Este posibil sa suferi de lipsa vitaminei D. Afla mai multe despre simptomele acestei carente din articolul de astazi! Principalele simptome ale deficitului de vitamina D sunt adesea atribuite altor afectiuni. Alaturi de alte vitamine si minerale, acest nutrient solubil in grasime ajuta la functionarea sistemelor vitale din organism. Vitamina D se obtine in mod natural prin expunerea pielii la razele solare, insa se gaseste si in anumite alimente si suplimente. Acest nutrient este esential pentru absorbtia calciului si a fosforului, doua minerale care iti mentin oasele si dantura puternice. Printre altele, vitamina D este esentiala pentru musc ...