13 raniți, din cauza unei avarii la sistemul de racire al autobuzului in care se aflau

FUEGO A FACUT INTALNIREA DE 20 DE ANI DE LA TERMINAREA FACULTAȚII! Mare eveniment, mare în viața lui Paul Surugiu-Fuego zilele acestea. Artistul, care aniversează 25 de ani de la debut în 2018, a celebrat, alături de colegii săi de-atunci, 20 de ani de la absolvirea facultății. Fuego a terminat Facultatea de Actorie în anul 1998, la clasa Adrianei Piteșteanu, într-o generație care a oferit mai multe […] The post FUEGO A FĂCUT ÎNTÂLNIREA DE 20 DE ANI DE LA TERMINAREA FACULTĂȚII! appeared first on Cancan.ro.

Cantareata Michelle Williams, internata intr-o clinica de psihiatrie Michelle Williams, fosta membră a trupei Destiny’s Child, s-a internat într-o clinică de psihiatrie. Artista a mărturisit că suferă de depresie de câţiva ani şi s-a gândit chiar la sinucidere. Michelle Williams a postat un mesaj emoţionant pe Instagram, în care le-a spus urmăritorilor despre problemele cu care se confruntă şi i-a îndemnat să ceară […] The post Cântăreaţă Michelle Williams, internată într-o clinică de psihiatrie appeared first on Cancan.ro.

Se incing spiritele in PNL dupa intalnirea lui Blaga: Nu trebuia sa aiba loc la sediul central al partidului! EXCLUSIV Întâlnirea de miercuri seara, la sediul central al PNL, a lui Vasile Blaga cu foștii PDL-iști, a încins spiritele în int ...

Felicitari de Sfantul Ilie. Mesaje și urari frumoase Pe 20 iulie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanu. În jur de 130.000 de români îi poartă numele slăvitului proroc. Mai jos, vă prezentăm felicitări de Sfântul Ilie, mesaje și urări pentru cei dragi care își sărbătoresc onomastica. Pentru că fiecare dintre noi cunoaștem câte un sărbătorit, uneori rămânem în „pană” de idei. Cancan.ro […] The post Felicitări de Sfântul Ilie. Mesaje și urări frumoase appeared first on Cancan.ro.

Tribunalul București il ține in corzi pe Schwartzenberg: se va intoarce in Romania? Omul de afaceri Elan Schwartzenberg va primi în cursul zilei de joi o decizie foarte importantă din partea Tribunalului ...

Greva japoneza in Ministerul Tineretului si Sportului. Se strang semnaturi pentru incetarea generala a activitatii Aproximativ 4.000 de angajaţi ai Ministerului Tineretului se află, joi, în grevă japoneză din cauza salariilor mici şi a inechităţilor între aceleaşi categorii de personal. Angajaţii mai spun că, săptămâna viitoare, vor organiza pichetări şi strângeri de semnături pentru grevă generală.

INVESTITII majore in Parcul Industrial Ciorani din Prahova, unde vor functiona sapte firme. Vor fi create zeci de locuri de munca 17 milioane de euro vor fi investiţi în Parcul Industrial Ciorani din judeţul Prahova, după ce şapte firme au semnat contractul de cesiune cu Consiliul Judeţean Prahova pentru o suprafaţă de aproximativ 20 hectare de teren, urmând a fi angajate zeci de persoane, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Jucatorii Viitorului prudenți inaintea returului duelului din Europa League cu luxemburghezii! Viitorul Constanța va susține astăzi de la ora 18:00 manșa secundă din cadrul primului tur preliminar al Europa League. După 2-0 în Luxemburg contra celor de la Racing, echipa pregătită de Gică Hagi este ca și calificată în turul al doilea. Gică Hagi, managerul general și totodată antrenorul principal al Viitorului a ținut să-și avertizeze […] The post Jucătorii Viitorului prudenți înaintea returului duelului din Europa League cu luxemburghezii! appeared first on Cancan.ro.

SPECTACULOASA autostrada de peste 180 Km care transforma orice calatoria intr-o aventura | VIDEO Şoseaua leagă Miami de Key West, o autostradă de aproximativ 181 de kilometri, oferă celor care o parcurg o privelişte care transformă călătoria într-o aventură.