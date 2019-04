130 de kiograme de cocaina gasite pe plaje si in Marea Neagra, in 48 de ore

Droguri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); E alerta maxima pe litoralul romanesc. De 48 de ore, pescari, politisti si oameni simpli gasesc droguri pe plaja. Curentii aduc la mal pachete pline de cocaina! Anchetatorii romani se tem ca pe urmele stupefiantelor au pornit si traficantii. Este o vanatoare continua, iar pericolul urias. Pachete cu nume codate au fost gasite in apropierea cherhanalelor, dar si langa sediul politiei din Constanta. Drogurile fac parte din transportul din America de Sud, esuat in Marea Neagra in urma cu doua saptamani, cand aproape o tona de cocaina a fost recuperata. Sunt doua zile si doua nopti de cand localnici, politisti si jandarmi pescuiesc colete cu droguri, din mare si de pe plaje. Operatiunea de deruleaza fara pauza. ...