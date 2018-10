14 octombrie, Sfanta Parascheva. Ce sa nu faci astazi sub nicio forma

Sfanta Parascheva sarbatoare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sfanta Parascheva este o sarbatoare importanta in randul crestinilor ortodocsi romani, celebrata anual pe 14 octombrie. Sarbatoarea aduce si traditionalul pelerinaj de la Iasi, unde sute de mii de pelerini vin sa se roage la moastele sfintei. Cunoscuta popular si ca Sfanta Paraschiva, Cuvioasa Parascheva s-a nascut in apropiere de Constantinopol, din parinti bogati si credinciosi. La varsta de zece ani, a auzit in biserica vorbele”Oricine voieste sa vina dupa Mine, sa se lepede de sine, sa-si ia crucea sa si sa-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34) si se decide sa urmeze calea celor sfinte. Se duce la Constantinopol, unde este invatata de calugari sa se bucure de viata duhovniceasca. ...