15 motive pentru care Siria este atacata pe nedrept. Raspanditi acest articol pentru ca intreaga lume trebuie sa-si deschida ochii, fara violenta mascata de cuvinte precum „democratia” sau „misiune de pace”

Cateva amanunte despre SIRIA!

1. In Siria, nu exista nicio banca centrala Rothschild.

2. Siria a interzis produsele alimentare modificate genetic, precum si cultivarea si importul acestora.

3. Siria este singura tara araba care nu are datorii la Fondul Monetar International, nici la Banca Mondiala, nici la altcineva.

4. Familia lui Assad face parte din orientarea (religioasa) alawita; acesta este un curent minoritar siit al islamului tolerant; a fost combatuta de la moartea lui Mohamed de majoritatea sunnita.

5. Femeile din Siria au aceleasi drepturi ca si barbatii in privinta studiilor, sanatatii si educatiei.

6. Femeile siriene nu sunt obligate sa poarte valul. Legea Sharia (Legea islamica) este neconstitutionala in Siria.

7. Siria este singura tara araba cu o constitutie seculara si nu tolereaza miscarile extremiste islamice, care sunt combatute puternic (chiar si cu metode extreme).

8. Aproximativ 10 % din populatia siriana apartine uneia dintre multele ramuri crestine, prezente intotdeauna in viata politica si sociala.

9. In alte tari arabe populatia crestina nu ajunge la 1% din cauza tratamentului prost.

10. Siria este singura tara mediteraneana in intregime proprietara petrolului sau (aproximativ 500.000 barili / zi) si nu si-a privatizate companiile de stat.

11. Siria are o larga deschidere spre cultura si societatile occidentale, cum numai Libanul o mai are in lumea araba.

12. Siria a fost singura tara pasnica din zona, fara razboaie sau conflicte interne.

13. Siria este singura tara din lume care a primi refugiatii irakieni, fara nicio discriminare sociala, politica sau religioasa.

14. Bashar al-Assad are o sustinere populara foarte mare.

15. Siria dispune de rezerve de petrol exploatabile (aproximativ 2,5 miliarde de barili), care este rezervata intreprinderilor de stat.

Acest cuplu are mai multa clasa si educatie decat toti presedintii la un loc al Statelor Unite ca: cuplul Trump, Clintonieni pedofili , Obamacaregay si cloaca de cretini Bus si multi din lume adunati la un loc.

Ambii vorbesc fluent patru limbi. Dr. Bashar Al-Assad este oftalmolog (medic de ochi) . Prima doamna Asma Al-Assad a crescut la Londra a trecut si pe la Oxford, unde a obtinut diplome de informatica si literatura franceza. A lucrat ca bancher de investitii si a trecut si pe la Harvard pentru un MBA, atunci cand a fost curatata de doctorul Assad.

Siria este singurul stat secular din Orientul Mijlociu. Crestinii si alte minoritati erau protejati prin lege.!!!

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.