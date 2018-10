15 octombrie, sarbatoare importanta in calendarul ortodox. Un mare sfant al crestinatatii este praznuit de credinciosi

Calendar ortodox 2018 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este sarbatoare importanta pentru crestini, la inceput de saptamana. In fiecare an, pe data de 15 octombrie, un mare sfant al crestinatatii este praznuit de credinciosi. Asadar, Sfantul Luchian este sarbatorit pe 15 octombrie. Sfantul Luchian a fost o persoana extrem de generoasa, el nascandu-se din parinti nobili. Sfantul Luchian a ramas orfan la varsta de 12 ani, iar gestul sau a impresionat pe toata lumea, Sfantul Luchian hotarand sa lase averea sa la saraci. In continuare va prezentam Rugaciunea catre Sfantul Luchian, pe care este bine sa o spuneti pe 15 octombrie, dar si de fiecare data cand vreti sa va simtiti liniltiti, potrivit Crestin Ortodox. "Troparul Sfantului Mucenic Luchian S ...