150 de manageri, programatori, specialisti HR si marketing din peste 20 de companii de IT din Romania participa la Regatta IT 2018

Aflata la cea de-a treia editie, competitia de sailing dedicata iubitorilor de tehnologie a devenit un frumos obicei de vara destinat reintalnirii la malul Marii Negre. Manageri, developeri, specialisti HR sau marketing din companii IT au acceptat provocarea Softlead de a participa in week-end-ul 18-19 august 2018 la Regatta IT, ce va avea loc in Marina Life Harbour Limanu.