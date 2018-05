165 de angajati din cladirile de birouri din ansamblul Palas au donat sange pentru a salva vieti

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Angajatii companiilor prezente in cladirile de birouri United Business Center din ansamblul Palas contribuie la salvarea de vieti, participand in numar mare la o campanie de donare de sange. „Eroii UBC. Impreuna donam viata” a atras 165 de persoane, care si-au intrerupt programul zilnic pentru o cauza nobila, ce poate face diferenta. Timp de doua zile, pe 14 si 15 mai 2018, Centrul Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) Iasi a fost prezent la Palas, prin unitatea mobila, intr-o actiune initiata de United Business Center, brandul sub care sunt dezvoltate cladirile de birouri din ansamblu. Cu dorinta de a face un bine celor care au mare nevoie de sange, 165 de persoane au participat la campania „Eroii UBC. ...