17 martie, Ziua Sfantului Alexie, omul lui Dumnezeu, Alexiile, Ziua Sarpelui si Ziua Pestelui

In 17 martie, crestinii ii aduc recunostinta Sfantului Alexie, un exemplu de dragoste si jertfa pentru Dumnezeu. In traditia populara, Alexie este considerat patron al vietuitoarelor care ierneaza, in scorburi, sub pamant, pietre sau ape, si care in aceasta zi se trezesc la viata impreuna cu toata natura. Numit "omul lui Dumnezeu", Sfantul Alexie nu impresioneaza prin scrierile sale, prin minuni ori tamaduiri miraculoase sau prin martiriu. Acest sfant care a trait in veacul al V-lea se distinge prin viata sa de jertfa iubitoare oferita in dar lui Dumnezeu. Biserica Ortodoxa il praznuieste pe 17 martie, iar cea Romano-Catolica pe 17 iulie. In traditia populara, Alexie este considerat patron ...