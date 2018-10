18 octombrie, sarbatoare ortodoxa. La multi ani celor care poarta acest nume

Sarbatoare calendar ortodox google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe data de 18 octombrie este praznuit Sfantul Apostol si Evanghelist Luca. Sfantul Luca s-a nascut in Antiohia Siriei, fiind unul dintre cei cei 70 de Apostoli. Luca l-a ajutat pe Pavel sa vesteasca Evanghelia Domnului. A scris o Evanghelie, care cuprinde 33 de parabole. A predicat-o in Italia, Dalmatia, Macedonia si Grecia. Citeste si: Se intampla in Grecia! O cruce a fost data jos pentru ca deranja imigrantii care voiau...sa inoate Este socotit si patronul iconografiei crestine, el fiind cel care a pictat primele icoane ale Maicii Domnului, purtand in brate pe Hristos si prima icoana a Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, scrie crestinortodox.ro. La 80 de ani, a murit, dupa c ...