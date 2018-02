18 persoane si-au pierdut viata in urma unor atentate cu masina capcana in Somalia

Ambulanta 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doua atentate cu masina capcana au avut ca tinta vineri la Mogadiscio palatul prezidential si un hotel, facand cel putin 18 morti si 20 de raniti, potrivit unui prim bilant din surse politienesti si din randul serviciilor de salvare, relateaza AFP. "Pana in prezent, am recuperat corpurile a 18 persoane decedate si 20 de raniti de la unul din locurile atentatelor", a declarat Abdukadir Abdurahman Aden, de pe ambulantele Aamin. Prima explozie, urmata de focuri de arma, a lovit un post de control din apropiere de Villa Somalia, sediul presedintiei. "Pot confirma ca un atac s-a produs in vecinatatea palatului prezidential", a declarat un ofiter de politie somalez, Ibrahim Mohamed. &quo ...