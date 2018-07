1973, Warship International, Crucisatorul Elisabeta

Stangacii de dreapta. Raportul Opoziției – Cartea neagra a esecurilor PNL EXCLUSIV După ce premierul Viorica Dăncilă a prezentat luni bilanțul guvernului de la învestire pană în prezent, a venit momentul ...

Rasturnare de situație in cazul adolescentei gasita moarta in Bistrița. E incredibil ce s-a descoperit dupa necropsie Vestea că Luci Buzilă, tânăra de 18 ani din Bistriţa, a murit a şocat pe toată lumea. Nimeni nu ştia că tânăra ar fi avut probleme de sănătate. Luci Buzilă, născută în Poiana Ştampei, a fost găsită fără viaţă, miercuri dimineaţă, în casă. Fata vorbise cu o seară înainte până târziu pe internet cu Denisa, […] The post Răsturnare de situație în cazul adolescentei găsită moartă în Bistrița. E incredibil ce s-a descoperit după necropsie appeared first on Cancan.ro.

O furtuna face prapad in București in urmatoarea ora. E cod galben de vijelii si ploi torentiale in mai multe județe Nu a început încă weekend-ul, iar meteorologii au vești proaste! Ei au emis o alertă de vijelii şi ploi torenţiale, valabilă în București până la ora 15.00. Specialiștii au spus că în următoarea oră, în Capitală vor fi averse ce vor cumula 10…15 l/mp şi intensificări de scurtă durată ale vântului. De asemenea, meteorologii au […] The post O furtună face prăpăd în București în următoarea oră. E cod galben de vijelii şi ploi torenţiale în mai multe județe appeared first on Cancan.ro.

Bianca Dragușanu a facut anunțul. Ce se va intampla cu emisiunea pe care o prezinta la Kanal D. “De luni…” Bianca Drăgușanu și echipa emisiunii “Te vreau langa mine” intră în vacanță. Anunțul a fost făcut chiar de prezentatoarea de la Kanal D, în cursul zilei de vineri. „De luni luăm vacanță! Ne-am făcut provizii ca imediat după emisiune să plecăm la mare. Ne așteaptă o ediție cu totul și cu totul specială. Vom găsi […] The post Bianca Drăgușanu a făcut anunțul. Ce se va întâmpla cu emisiunea pe care o prezintă la Kanal D. “De luni…” appeared first on Cancan.ro.

Priyanka Chopra și Nick Jonas s-au logodit dupa doar doua luni de relație Frumoasa actriță indiană Priyanka Chopra a fost cerută de soție de Nick Jonas la doar două luni de când formează un cuplu. Cântărețul american i-a oferit inelul de logodnă chiar de ziua ei. Vedeta cu origini la Bollywood a împlinit recent 36 de ani. Priyanka Chopra și Nick Jonas s-au logodit O sursă apropiată artistului […] The post Priyanka Chopra și Nick Jonas s-au logodit după doar două luni de relație appeared first on Cancan.ro.

Jandarm in stare grava, dupa ce a fost lovit de o masina pe o trecere de pietoni Un jandarm din Galați a fost lovit vineri de o mașină pe o trecere de pietoni din oraș, fiind al doilea accident din acest an în care victimă este un lucrător al Jandarmeriei Galați. Bărbatul a fost transportat în stare gravă la spital, iar polițiștii au deschis o anchetă. Accidentul s-a produs vineri, pe una […] The post Jandarm în stare gravă, după ce a fost lovit de o maşină pe o trecere de pietoni appeared first on Cancan.ro.

Cantaretul Michael Bublé a devenit din nou tata, la doi ani dupa ce fiul sau a fost diagnosticat cu cancer! Soția lui a nascut o fetița Vești bune în familia cântăreţului canadian Michael Bublé! Artistul a devenit tată pentru a treia oară, după ce soţia sa, actriţa argentiniană Luisana Lopilato, a născut o fetiță. Informația a fost făcută publică joi, de Lopilato, pe contul său de pe rețeaua de socializare online Instagram. Actrița a publicat și o fotografie cu o mână […] The post Cântăreţul Michael Bublé a devenit din nou tată, la doi ani după ce fiul său a fost diagnosticat cu cancer! Soția lui a născut o fetiță appeared first on Cancan.ro.

Ploi torentiale si vijelii in Bucuresti, pana la ora 15:00 Meteorologii au emis vineri o informare de ploi torenţiale şi vijelii pentru municipiul Bucureşti, valabilă în următoarea oră. Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în intervalul 13:55 - 15:00, în Capitală se vor semnala averse care vor cumula 10 - 15 litri de apă/mp, descărcări ...

Sevda Memet, medic rezident, caștigatoarea celei mai importante burse MBA la Stanford: „Vreau sa ma intorc in Romania și sa creez un centru oncologic de top in Europa de Est” Sevda Memet este medic rezident în Constanța, unde a absolvit Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii Ovidius și a reușit să obțină o bursă MBA (Master of Business Administration) la Universitatea Staford din Statele Unite ale Americii. CITEȘTE CONTINUAREA AICI! The post Sevda Memet, medic rezident, câștigătoarea celei mai importante burse MBA la Stanford: „Vreau să mă întorc în România și să creez un centru oncologic de top în Europa de Est” appeared first on Cancan.ro.