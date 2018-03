20.000 de oameni la inmormantarea lui Astori. "Esti fiul si fratele pe care si l-ar dori oricine!"- VIDEO

Inmormantare Davide Astori google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Imagini impresionante de la inmormantarea lui Davide Astori, de la Florenta. Jurnalistii italieni sustin ca peste 20.000 de suporteri ai Fiorentinei au venit sa-i aduca un ultim omagiu capitanului, la basilica Santa Croce. Cu fulare si steaguri, unii chiar cu tricoul lui Astori, fanii l-au aplaudat minute in sir pe Davide, cu lacrimi in ochi. Inaintea funeraliilor, sicriul cu trupul lui Astori a trecut pe langa stadionul Artemio Franchi, unde de asemenea fanii Fiorentinei i-au fost alaturi. De la inmormantare nu au lipsit nici starurile lui Juventus, in frunte cu Buffon, Pjanic, Barzagli si Chiellini. Portarul nationalei Italiei a fost aplaudat de fanii Fiorentinei, impresionati si ei de ...