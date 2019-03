20 de intelepciuni japoneze care-ti arata pe scurt ce usor e sa infrunti greutatile vietii

Intelepciuni japoneze google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pozitia geografica a Japoniei fac ca aceasta tara sa fie izolata inclusiv din punct de vedere cultural. Anume aceasta realitate ii face pe japonezi sa gandeasca altfel decat restul lumii. Japonezii sunt un popor intelept si nu-si pierd timpul cu nimicuri. Tocmai de aceea stiu sa traiasca din plin orice clipa a vietii. Te vor surprinde placut intelepciunile japonezilor pe care ti le prezentam astazi si-ti vei da seama cat de mult ai pierdut ca nu le-ai cunoscut pana acum. Iti vei da seama ca puteai trece mult mai usor de anumite greutati ale vietii daca ai fi stiut ca in adevar, ele nici nu puteau fi numite greutati. Iata cele 20 de intelepciuni care iti vor usura viata: 1. Un obiect in plus e ...