20 de sfaturi de la Maica Tereza pentru o viata plina de pace si iubire

Greva japoneza in penitenciare. Se cere demisia lui Toader Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor anunţă că de astăzi, 10 august 2018, se declanşează greva japoneză. Membrii sindicatelor afiliate vor protesta, astfel, față de lipsa de interes a autorităților pentru soluționarea problemelor din penitenciare. Citește mai departe...

Telefonul de la Samsung pentru care vei renunta complet la laptop Samsung Galaxy Note 9, ca va fi sau nu ultimul din serie, a reusit sa reduca cel mai mult granitele intre ce e un telefon inteligent si ce e un calculator.

Filme patriotice in gradinițele din Ungaria, noul proiect al lui Viktor Orban Guvernul ungar a alocat 500 de milioane de forinţi pentru educarea copiilor de grădiniţă la un comportament mai patriotic, informează Heti Vilaggazdasag, preluat de Rador. Citește mai departe...

LIVE Ziua marelui protest antiPSD: "Este o declaratie de dragoste pentru Romania" (Foto si Video) Romanii nemultumiti de guvernarea PSD-ALDE sunt asteptati, vineri, in fata sediului Guvernului, la un protest la care si-au anuntat participarea si cei plecati la munca in strainatate.

Soferul anti-PSD, mesaj emotionant inainte de mitingul diasporei: "O revolta nemasurata ma cuprinde" Răzvan Ştefănescu, cel cunoscut drept şoferul anti-PSD, pentru plăcuţele de înmatrculare "m---e PSD", a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj amplu, chiar cu o zi înainte de mitingul diasporei. Citește mai departe...

Trump ar putea cere Rusiei retragerea trupelor din Transnistria Donald Trump ar putea să ceară public guvernului rus să-şi retragă trupele militare din Moldova, Georgia şi Ucraina, pot ...

Telefonul care schimba totul: de acum il poți cumpara Samsung Galaxy Note 9, că va fi sau nu ultimul din serie, a reușit să reducă cel mai mult granițele între ce e un telefon inteligent și ce e un calculator. Samsung Galaxy Note 9 a fost extrem de prezent în zvonuri în ultima lună. A fost ca și când nu mai putea fi ținut ascuns, […] The post Telefonul care schimbă totul: de acum îl poți cumpăra appeared first on Cancan.ro.

Craciunel din Vaslui s-a luat la „bataie” cu bancomatul! Cum a reușit un tanar sa se trezeasca cu dosar penal, dupa ce s-a enervat pe un aparat de schimb valutar Un tânăr de 24 de ani pe nume Marian Crăciunel, din satul Râsești, comuna Drînceni, riscă până la doi ani de închisoare, după ce a „atacat” un bancomat de schimb valutar, aflat la sediul sucursalei unei bănci din Huși. Vasluianul a fost trimis în judecată pentru „distrugere”. Deși pare că tânărul a vrut să jefuiască […] The post Crăciunel din Vaslui s-a luat la „bătaie” cu bancomatul! Cum a reușit un tânăr să se trezească cu dosar penal, după ce s-a enervat pe un aparat de schimb valutar appeared first on Cancan.ro.

Rapperul Daddy Yankee, pradat de bijuterii de doua milioane de euro! Un bărbat care a pretins că este Daddy Yankee i-a furat bijuterii în valoare de 2 milioane de euro starului reggaeton, din camera de hotel în care acesta locuia în Valencia, Spania, au anunțat reprezentanții muzicianului.(CITEȘTE ȘI: ”DUȘMANUL DE MOARTE” A CERUT OFICIAL EXECUTAREA AVERII LUI GIGI BECALI!) Starul în vârstă de 41 de ani, celebru […] The post Rapperul Daddy Yankee, prădat de bijuterii de două milioane de euro! appeared first on Cancan.ro.