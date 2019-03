200.000 $ pentru o exclusivitate scandaloasa. Cine a incasat banii pentru pozele cu Jeff Bezos si amanta

Jeff Bezos google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel mai bogat om al planetei a divortat de sotia sa, MacKenzie Bezos, dupa ce o serie de poze compromitatoare cu el si amanta au aparut intr-un ziar din SUA. Publicatia americana National Enquirer a fost cea care a declansat divortul celui mai bogat om din lume, CEO-ul gigantului Amazon. Magnatul Jeff Bezos isi insela sotia de luni bune cu o fosta prezentatoare de televiziune in varsta de 49 de ani. Lauren Sanchez era si ea casatorita, insa si-a gasit alinarea in bratele celui mai instarit pamantean, care o rasfata cu vacante exotice. Un alt ziar din America sustine ca stie cum au ajuns fotografiile compromitatore in paginile tabloidului. Conform Wall Street Journal, National Enquirer i-a platit fratelui ...