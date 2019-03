21 MARTIE: Ziua Internationala a Padurii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avand in vedere ca “Luna plantarii arborilor” este o sarbatoare dedicata reinvierii naturii, iar sadirea arborilor, pe langa componenta economica, reprezinta si continuarea ciclului vietii, de padure trebuie avut intotdeauna grija, pentru ca, asa cum spunea ilustrul silvicultor Marian Dracea: “Nu putem uita padurea, care este izvorul sanatatii noastre trupesti si sufletesti, izvorul energiei romanesti, ea reprezinta, in ultima instanta, linistea, belsugul si taria neamului”. Iubirea si grija pentru padure trebuie sadita in fiecare dintre noi. Regenerarea padurilor, conservarea si protectia acestora, in scopul dezvoltarii lor durabile, constituie activitatile principale ale silvicultorilor ieseni. In ...