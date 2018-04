google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zeci de studenti ai Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI) si-au aratat creativitatea in amenajarea camerei de camin in care locuiesc, imbunatatind spatiul comun cu paturi create din paleti, iluminat personalizat prin led-uri de diferite culori, pereti pictati sau tapetati cu diferite modele. Concursul „Cea mai tare camera din «Tudor»”, organizat de Directia Servicii Studentesti (DSS) si aflat la prima editie, a starnit un interes foarte mare in randul studentilor, fiind inscrise in competitie 22 de camere special amenajate de cei 54 studenti care locuiesc in ele. Cei care vor avea „cea mai tare camera” din campus vor beneficia de cazare gratuita pana la finalul ...