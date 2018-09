22 de spectacole pentru ieseni, in luna octombrie, la Teatrul National

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In luna octombrie, la Teatrul National Iasi, sunt programate 22 de spectacole, in toate cele patru sali de joc. Intre acestea, in pregatire, doua productii noi: Tinuturile joase –premiera 13, 14 octombrie, ora 19:00, Teatru³ Adaptare de Mihaela Panainte dupa Herta Mȕller Regia: Mihaela Panainte Scenografia: Dan Istrate Coregrafia: Oana Sandu Distributia: Malina Lazar, Stefania Sandu, Horia Verives, Ionut Cornila, Andrei Grigore Sava, Radu Homiceanu, Alexandru Gusa, Sara Tayari Marian Alexandru Chiculita, Bogdan George Ionescu (percutie) Parteneri: Goethe Institut, Centrul Cultural German Iasi Ana de hartie– premiera 28, 29 octombrie, ora 19:30, Uzina cu Teatru Un spect ...