24 dintre cele mai AMUZANTE expresii romanesti, pe intelesul strainilor

Cea mai rapida modalitate de a invata limba unei natii este sa traiesti in mijlocul locuitorilor si sa interactionezi cu ei. Pornind de la aceasta idee, romanca Paula Veselovschi, stabilita la Buenos Aires, in Argentina, a tradus in limba engleza, pentru site-ul matadornetwork.com, o serie de expresii romanesti amuzante, pentru ca turistii straini sa inteleaga la ce se refera un roman care spune, de exemplu, ca „i-a picat fata" sau ca „face din rahat bici". 1. A Romanian is not "surprised"…his "face has fallen off" / Un roman nu este surprins ci „ii pica fata". 2. A Romanian didn't just "do so much with so little" … he "made a whip ...