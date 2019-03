24 martie - Ziua Mondiala de Lupta impotriva Tuberculozei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tuberculoza, o prioritate de sanatate publica Anul acesta se implinesc 137 de ani de la identificarea bacilului tuberculozei de catre dr. Robert Koch, in 1882. Cercetarile care au urmat au deschis calea diagnosticarii si tratamentului acestei boli, pana atunci considerata incurabila. 24 martie a devenit Ziua Mondiala de Lupta impotriva Tuberculozei, pentru a contribui la constientizarea publicului in privinta impactului major al tuberculozei asupra sanatatii populatiei, respectiv consecintelor la nivel social si economic. Pe 24 martie 2019, Ziua Mondiala de Lupta impotriva Tuberculozei se desfasoara sub sloganul ‘It’s time for action’, pentru a accentua caracterul imperativ al actiunii in contextul angajamentului ...