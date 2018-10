24 octombrie, luna plina in Taur. La ce trebuie sa fiti atenti

Luna plina taur google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dinamica zilei de miercuri, 24 octombrie, este influentata de fenomenul de luna plina care are loc in constelatia Taur. Luna plina in Taur, 24 octombrie. Desi va fi o zi favorabila comunicarii, sedintelor si calatoriilor, va trebui sa ne temperam din toate punctele de vedere, precizeaza Ioan Burculet, astrolog, intrucat rezonanta zilei va evidentia pierderile in planul financiar. Luna plina in Taur, 24 octombrie. „O zi agitata si complexa de la primele ore ale diminetii, pe care va trebui sa o modelam dupa personalitatea noastra si forma de gandire care aduce constructivitatea! Planul sanatatii va trebui protejat, pentru ca incidenta zilei, din punct de vedere astrologic, aduce o incarcat ...