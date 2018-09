24 septembrie, sarbatoare in randul crestinilor. Ce sfanta este praznuita astazi

Calendar ortodox 2018 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In calendar ortodox din 24 septembrie, Biserica Ortodoxa o praznuieste pe Sfanta Mucenita Tecla, cea intocmita cu apostolii. Sarbatoarea zilei de luni 24 septembrie ii este dedicata, asadar, Sfintei Mucenite Tecla. Sfanta Tecla este prima femeie care a patimit pentru credinta in Mantuitorul lumii. S-a nascut in primul secol crestin in cetatea Iconiu (acum aflata in Turcia), din parinti pagani. De o frumusete deosebita, Tecla a devenit logodnica unui tanar de neam bun, pe nume Tamir. Desi avea doar 18 ani, era foarte inteleapta. Ascultand cuvantul despre feciorie al Sfantului Apostol Pavel, care prin anul 45, insotit fiind de Varnava, propovaduia pe Hristos la Iconiu, in casa lui Onisifor, Tecla ...