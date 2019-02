25 de persoane acuzate de trafic de minori au fost achitate: Dupa 9 ani de proces, faptele s-au prescris

Procesul in care au fost judecate 25 de persoane, majoritatea din Tandarei, judetul Ialomita, s-a incheiat, dupa aproape 9 ani, in acest dosar intervenind prescrierea faptelor in urma schimbarii incadrarii juridice. Ancheta a fost dispusa dupa ce 160 de copii rromi au fost gasiti la cersit in Anglia.