3 lucruri pe care sa nu le faci la o intalnire

Cu totii am fost cel putin o data la o intalnire cu o fata sau cu un baiat. De cele mai multe ori, chiar daca nu ne convine acest lucru, prima impresie chiar conteaza. Astfel, trebuie sa iti dai seama ca la prima intalnire trebuie sa faci pasi mai mici pentru a avea o relatie si nu trebuie sa te grabesti cu detaliile. 1. Niciodata nu te da in spectacol Daca te dai in spectacol cu lucrurile materiale pe care le ai, probabil o vei incanta pe moment, sau cel putin pentru o perioada mai lunga de timp, insa nu vei avea sansa sa ai o relatie bazata pe prietenie si dorinta, ci mai degraba, pe interes. 2. Fii un bun ascultator. Probabil intotdeauna cand mergi la o intalnire incepi sa vorbesti si nu te mai opresti. ...