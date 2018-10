3 octombrie, sarbatoare in calendarul ortodox. Ce sfant este praznuit

Sarbatoare calendar ortodox 2018 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Calendar Crestin Ortodox. Pe data de 3 octombrie, este praznuit Sfantul Dionisie Areopagitul. Calendar Crestin Ortodox. Sarbatoare 3 octombrie. Sfantul Dionisie Areopagitul s-a nascut in Atena. Este primul autor patristic care ne-a lasat o ierarhizare a cetelor ingeresti. In prima treapta, care este cea mai inalta, sunt: Tronurile, Heruvimii si Serafimii. A doua treapta: Stapaniile, Domniile si Puterile. A treia: Incepatoriile, Arhanghelii si Ingerii. Calendar Crestin Ortodox. Sarbatoare 3 octombrie. Dionisie se intalneste cu Pavel in Areopag, iar in anul 51 se converteste la crestinism. Mai tarziu, este hirotonit episcop in Atena. Ii cunoaste pe ceilalalti Apostoli ai lui Hristos si ...