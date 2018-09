Smoothie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fructele bogate in apa, cum ar fi ananasul, pepenele galben, pepenele rosu sau papaya, sunt cele mai bune ingrediente pentru smoothie-uri care combat retentia de apa. Corpul este compus in cea mai mare parte din apa. Prin urmare, este important ca acesta sa elimine in mod regulat lichidele acumulate. In articolul de astazi iti prezentam 3 smoothie-uri care combat retentia de apa. Incearca-le si tu pentru a-ti mentine organismul sanatos! Daca nu este tratata in mod corespunzator, retentia de apa poate deveni o problema severa.Prin urmare, trebuie sa mergi mai intai la medic pentru a stabili un diagnostic si un tratament adecvat. Totodata, exista modalitati de a-ti imbunatati stilul de viata si obiceiur ...