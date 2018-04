3 strategii privind constructia unei case

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Construirea unei case este un proces lung si anevoios, in care trebuie sa pracurgi pas cu pas fiecare etapa. Momentul la care ai visat atata timp este gata sa se infaptuiasa, insa pentru asta trebuie sa cobori cu picioarele pe pamant. Visele nu mai au ce cauta in aceasta ecuatie, in care trebuie sa dai dovada de mult simt practic. Inevitabil vei trece prin mai multe faze prestabilite, de la alegerea terenului si a materialului de constructie, pana la posibilitatea de a alege furnizorul de energie electrica si de gaze. Alegerea terenului este piatra de temelie a intregului proiect O casa langa un lac sau una la munte? Sau poate in centrul orasului ori la periferie! Alegerea terenului aduce cu sine o serie de posibilitati si tot ...