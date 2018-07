3 zodii care au numai ghinioane in aceasta toamna! Te numeri printre ele?

Toamna se apropie cu pasi repezi, iar vara este deja pe sfarsite. Din pacate insa, toamna nu vine cu vesti bune pentru zodii. Trei dintre nativi vor avea ghinion cu carul. Iata care sunt zodiile care vor fi urmarite de ghinion, pe toate planurile, in aceasta toamna.

LEU

Pentru Lei, se anunta o perioada grea din punct de vedere financiar, mai ales in prima parte a intervalului. Nativii se vad nevoiti sa achite datorii pe care le-au amanat de multa vreme si sa-si recalculeze bugetul. Se vor vedea obligati sa renunte la multe placeri si vor trai clipe de cosmar in momentul in care nu vor putea sa mai iasa in oras din cauza lipsei banilor.

FECIOARA

Pentru Fecioare va fi o perioada dificila in ceea ce priveste relatiile cu patenerul de cuplu. Se intrevad certuri si momente cruciale. Unii nativi se vad nevoiti sa ia o decizie pe care nu o doresc. Pentru nativii care au copii sau nepoti va fi o perioada zbuciumat, mai ales incepand de la mijlocul lui septembrie. Nativii trebuie sa se astepte la discutii in contradictoriu cu familia si apropiatii. Acestia trebuie sa incerce sa fie mai deschisi in discutiile cu cei dragi, daca vor sa treaca cu bine peste acest an.

SCORPION

Pentru Scorpioni, loviturile karmice vor continua si in toamna, iar asta doar pentru ca nu invata nimic din toate incercarile la care sunt supusi de astre. Asadar, atat in viata profesionala cat si in cea personala trebuie sa se astepte la ce-i mai rau. Acesti nativi vor avea insa sansa sa schimbe totul in iulie si august. Daca sunt dispusi sa o ia de la zero si sa-si asume riscuri, atunci vor avea sansa sa se simta fericiti si impliniti.

