30 adevaruri neobisnuite despre Tauri. Fii gata sa-i descoperi altfel

Toate semnele zodiacale isi au secretele lor, iar taurul nu este o exceptie.

Iata 30 adevaruri neobisnuite despre zodia TAUR:

-nativul din zodia Taur simte nevoia de siguranta atat pe plan sentimental, cat si financiar. Da dovada de o buna intuitie;

– este priceput la probleme practice, stie sa caute rezolvari la orice problema. Se supara rar, dar atunci cand o face, sa te feresti de el;

-pentru ca dispune de multa senzualitate, taurul se va atasa foarte usor de sexul opus;

-chiar daca in tinerete are multe aventuri, este posesiv si impulsiv, atunci cand vrea sa isi intemeieze o familie se va linisti;

-in general nu are probleme de sanatate, are un organism foarte rezistent. Se imbolnaveste greu, iar atunci cand o face se vindeca repede;

-este responsabil si da dovada de o putere de munca iesita din comun;

-nativul Taur este sociabil si intretine usor relatiile de prietenie si pe cele conjugale;

-nativul Taur este posesiv, gelos si nu agreeaza concurenta. Munceste mult pentru a-si satisface toate mofturile;

-atunci cand vine vorba de moda, nativul Taur are un simt estetic iesit din comun;

-natura l-a inzestrat cu o frumusete aparte, deosebita si naturala. Ii eclipseaza pe cei din jur doar prin simpla sa aparitie.

Iata mai jos un bonus de 30 de adevaruri despre zodia Taur. Ce spui, se potrivesc?

1.Familia reprezinta totul pentru ei.

2.Muzica reuseste sa calmeze un nativ Taur nervos.

3.Taurul nu trebuie sa spuna prea multe. Expresia fetei lui va vorbi pentru el.

4.Spre deosebire de alte persoane, atunci cand un Taur spune Te iubesc, inseamna ca asa este.

5.In cele mai dificile momente, Taurul va fi acolo pentru tine.

6.In unele zile, nativul Taur va fi foarte muncitor, in timp ce in altele va vrea doar sa leneveasca pe canapea, la un film.

7.Ai suparat un Taur? sper ca Dumnezeu sa se indure de sufletul tau.

8.Taurul crede ca indiferent de cate ori va cadea, mereu va reusi sa se ridice.

9.Nici sa nu te gandesti sa deranjezi un Taur in timp ce doarme.

10.Frumusete si minte, Taurul are tot pachetul.

11.Taurul nu suporta zgomotul, cu exceptia muzicii.

12.Chiar daca il vei rani, un Taur iti va fi loial intotdeauna.

13.Sa incerci sa faci un nativ Taur gelos nu ar fi o tactica inteligenta. Nu vei reusi decat sa il faci sa-si piarda interesul pentru tine.

14.Sa schimbi parerea unui Taur este misiune imposibila, in special cand sunt 100% siguri ca au dreptate.

15.Taurii isi pot crea propriul univers…pe care nimeni nu il poate intelege.

16.Nu vei sti niciodata cu adevarat ce se petrece in mintea unui Taur pentru ca nu-ti impartasesc gandurile profunde cu nimeni.

17.Taurilor le place sa rasfete persoana iubita, insa nu cu bani, ci cu gesturi mici.

18.Un nativ Taur te va asculta, dar niciodata sa nu te astepti sa iti dea dreptate.

19. Nativului Taur ii place sa faca pe toata lumea sa rada.

20.Din anumite motive, Taurii au un cerc social destul de restrans.

21.Taurii vor ca tu sa crezi in ei atunci cand ei nu pot face asta.

22.Niciodata sa nu spui unui Taur ce sa faca sau nu, pentru ca o vor face dinadins pentru a te scoate din sarite.

23.Este cel mai incapatanat semn zodiacal. Fara dubiu.

24.Atunci cand un nativ Taur rabufneste, cel mai probabil este din cauza masivei frustrari acumulate.

25.Taurilor nu le pasa daca lumea ii considera ciudati.

26.Taurii intotdeauna vor prefera un pui de somn in detrimentul sarcinilor zilnice.

27.Taurii nu vor vorbi pe la spate despre tine. Iti vor spune totul in fata.

28.Odata ce enervezi un nativ Taur, este extrem de greu sa il calmezi.

29.Taurii isi pot schimba starea foarte rapid si adesea se izoleaza de oameni.

30.Taurii au o memorie fantastica si absorb informatia ca un buretel.

