31 august, Ziua rezistentei basarabene. Multumiri!

Am vizitat candva Moscova. O capitala a tuturor contrastelor si a banilor afisati peste tot. Pe turlele aurite ale bisericilor. In rezidentele private, inchise cu gard si pazite cu arma. In masinile enorme, de ultima generatie. Dupa cateva zile, oricat ar fi fost de mare Cadillacul care iti trecea prin fata, nu te mai suprindea. Fete frumoase, tinere, superb imbracate, coborau din astfel de masini. Alaturi de ele era cate un cetatean de alta varsta, aspect si atitudine. Asta este o fateta.