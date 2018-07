31 iulie, zi importanta in calendarul crestin ortodox. Ce nu ai voie sa faci in aceasta zi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Calendar ortodox 31 iulie. Credinciosii intra in Lasatul Secului pentru Adormirea Maicii Domnului, inceputul Postului Sfintei Marii. Postul pentru Sfanta Marie Mare 2018 incepe pe 1 august si se incheie pe 15 august, odata cu sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului. Lasata secului pentru Postul Sfintei Marii se face pe data de 31 iulie. In cazul in care 31 iulie este in zi de miercuri sau vineri, se lasa sec in seara zilei de 30 iulie. Ce este Lasatul Secului pentru Adormirea Maicii Domnului Cuvantul sec, din sintagma "lasatul secului", este inteles de noi ca fiind sinonim cu uscat, fara grasime, de post. Insa, secul pe care il cere postul ortodox este seclum (saeculum), adica lumea impatimita. ...