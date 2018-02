33 de asociatii studentesti se implica in dezvoltarea unui program de promovare a oportunitatilor Iasului

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel de-al doilea eveniment din cadrul proiectului de promovare regionala a Iasului drept un centru al performantei si al oportunitatilor in cariera, initiat de compania IULIUS, s-a desfasurat marti, 20 februarie 2018. De aceasta data, studentii au fost cei invitati sa se implice in dezvoltarea strategiei de atragere si mentinere a tinerilor in Iasi. La inceputul lunii februarie, compania IULIUS a demarat un proiect de promovare a Iasului la nivel regional, ca centru academic, ce ofera multiple oportunitati in dezvoltarea carierei, dar si ca oras cu numeroase posibilitati de petrecere a timpului liber. Proiectul se doreste a fi o initiativa a intregii comunitati, care sa contribuie la crearea unei platforme active de dialo ...