37 de facultati isi prezinta oferta de studii, la Targul Universitatilor Iesene, in weekend, la Palas

Nu stii ce specializare sa alegi sau vrei sa afli totul despre admiterea la facultate? Te asteptam in week-end, la Targul Universitatilor Iesene, organizat in ansamblul Palas. Vino sa cunosti toate cele cinci universitati de stat din Iasi si sa faci primul pas in viitorul tau educational! Sambata si duminica, pe 30 si 31 martie 2019, in intervalul orar 10.00 – 18.00, la parterul Atriumului Palas Mall se va desfasura Targul Universitatilor Iesene. Evenimentul este o initiativa a companiei IULIUS, cu scopul de a crea o platforma de interactiune directa a liceenilor cu mediul academic iesean. Tinerii interesati vor primi toate informatiile de care au nevoie pentru a-si face o im ...